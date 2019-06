CRUCh consideró como retroceso declarar optativas Historia y Educación Física

El Consejo de Rectores (CRUCh) expresó su desacuerdo con la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) de establecer que tanto Historia como Educación Física sean ramos optativos en Tercero y Cuarto Medio.

El vicepresidente ejecutivo del CRUCh, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, de todos modos valoró que en estos cambios se estableciera un plan común obligatorio entre la educación técnica, científico humanista y artística, así como también destacó que una malla más flexible, con ramos electivos contribuye al proceso educativo.

Por ello, el organismo hizo un llamado a la prudencia al Gobierno y que espere un tiempo antes de poner en ejecución los cambios, con el objetivo de tener una opinión más fundada, dado que aún no conocen las bases curriculares, pues no han sido publicadas por el Mineduc.

"Queremos expresar nuestro desacuerdo con el hecho de que Historia y Educación Física hayan pasado a formar parte, según este acuerdo del CNED, del plan optativo en el currículum de Tercero y Cuarto Medio, consideramos que ello es un déficit, un retroceso, que requiere por lo mismo detener la aplicación de esta nueva estructura curricular, con el propósito de buscar una articulación distinta entre las nuevas bases curriculares para Tercero y Cuarto Medio, que lamentablemente aún no conocemos", detalló Valle.

Nueva marcha de profesores este jueves

Por otro lado, continúa el paro de los profesores que cumplió su jornada 17 de movilizaciones, sumando a sus peticiones los cambios a las mallas curriculares, lo que no estaba en el petitorio original.

El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, se reunió este miércoles con distintas personalidades de la Cultura, Ciencias y Deportes, para expresar su rechazo a los cambios.

"Para nosotros este no es un tema gremial laboral, puede ser que finalmente no nos afecdte en términos laborales, porque con la reorganización de horas en los colegios esto podría no afectar nuestros contratos de trabajo", dijo el dirigente.

"Nuestra preocupación no es esa, nuestra preocupación es el futuro de nuestros jóvenes y el futuro del país y creemos que esto le hace un daño a nuestros jóvenes, le hace un daño a nuestra sociedad y al país", añadió.

En tanto, la Intendencia Metropolitana autorizó la marcha a la que están convocando para este jueves en la capital.

Los profesores se reunirán en tres zonas de Santiago a partir de las 10:00 horas: en Domingo Santa María con Vivaceta, en la zona norte; en Departamental con Gran Avenida, en la zona sur; y también en el Metro Pajaritos, en el sector centro poniente.

Desde estas zonas caminarán hacia el centro para llegar al Paseo Bulnes con calle Cóndor, donde se realizará un masivo acto desde las 12:30 horas.