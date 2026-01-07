Directora de SLEP Santiago apuntó a infraestructura y violencia escolar como sus prioridades

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro asumió el 1 de enero del 2026 la administración de 43 establecimientos educacionales, muchos de ellos con una compleja situación de infraestructura y episodios reiterados de violencia escolar, particularmente en liceos emblemáticos del centro de la capital.

En El Diario de Cooperativa, la directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, advirtió que el desafío en materia de infraestructura es de largo aliento, considerando que el 55% de los establecimientos tiene más de 100 años de antigüedad.

"Tenemos colegios que superan los 200 años, por lo tanto, esto no se resuelve en un año ni en dos. Estamos hablando de procesos que pueden extenderse hasta 2031", señaló.

Además, detalló que existe un plan verano para los 43 recintos y una inversión proyectada de 2.800 millones de pesos para 2026, aunque reconoció que los recursos "no alcanzan para resolver todo de inmediato".

En ese contexto, Retamales explicó que muchas obras deben coordinarse con el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que ralentiza las intervenciones: "No podemos simplemente demoler o modificar estructuras sin autorizaciones, porque son edificios patrimoniales. Eso también impacta en los tiempos de respuesta".

"Debemos ir facilitando esos espacios y así poder dar respuesta también, en parte, a petitorios que han surgido desde los estudiantes, por ejemplo, en materia de infraestructura", agregó Retamales.

Violencia escolar

En paralelo, la autoridad fue enfática al abordar los hechos de violencia registrados en algunos liceos. "La violencia no tiene espacio en los establecimientos educacionales", afirmó, reconociendo que los episodios más graves se concentran en un número reducido de colegios.

A su juicio, herramientas como Aula Segura "quedan cortas" frente al nivel de violencia actual, por lo que el SLEP trabaja en un plan integral de convivencia escolar, con medidas preventivas, sancionatorias y de acompañamiento a las comunidades afectadas.

Finalmente, Retamales subrayó que todo lo que ocurra al interior de los establecimientos es responsabilidad del SLEP, y confirmó la coordinación con Fiscalía y organismos de seguridad cuando los hechos revisten carácter delictual.

"Nosotros no podemos querellarnos directamente, pero sí patrocinar acciones y hacernos parte. Aquí no puede haber ambigüedades", concluyó.