Educación deroga tres circulares del gobierno anterior para "fortalecer la convivencia"

La Superintendencia de Educación anunció la derogación de tres circulares dictadas por el gobierno anterior, para "simplificar las exigencias a los establecimientos y fortalecer el rol pedagógico de sus equipos docentes y administrativos".

La medida se da en el marco de "las inquietudes que se han manifestado en el último tiempo" desde los colegios e involucran a las circulares 202, 781 y 782, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, y que entraban en vigor el 1 de julio de este año.

"La decisión responde a la pronta aplicabilidad, también desde el 1 de julio, de la nueva Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que establece un nuevo marco normativo para la vida escolar y parvularia. Con ello, se busca adecuar la regulación vigente y entregar mayor claridad a las comunidades en temas que son fundamentales para su funcionamiento interno", agregó el organismo.

Sobrecarga administrativa

La Superintendencia de Educación consideró que "los establecimientos educativos están sometidos a una fuerte sobrecarga administrativa, ya que responden a 2.900 obligaciones normativas, tarea que deben ejecutar al mismo que tiempo que cumplen el ejercicio de su liderazgo pedagógico".

Además, "el hecho de que estas circulares fueran publicadas a fines del año pasado y al inicio de este 2026 generó también inquietud en las comunidades, quienes apuntaban a un incremento de las exigencias en un momento de alta complejidad para la gestión escolar".

Ahora, y hasta el 30 de septiembre de 2027, "apuntando a una implementación efectiva de la nueva Ley, la superintendencia ejercerá sus funciones de fiscalización con un enfoque formativo y de acompañamiento. Esto significa que se privilegiarán observaciones y recomendaciones antes que sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la norma".

Según la ministra María Paz Arzola, se busca "un sistema normativo más simple, claro y coherente, que devuelva confianza a las comunidades educativas y que les permita dedicar su energía a enseñar, acompañar y formar personas".

Las circulares que deja sin efecto Educación apuntaban a: