Mineduc anuncia retorno gradual de clases en instituto de Calama tras asesinato de inspectora

La ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó esta jornada que desde la cartera avanzarán "con medidas y reglamento" para materializar la Ley de Convivencia Escolar e impulsarán legislaciones que instauren la seguridad en los colegios, luego que un alumno asesinara a una inspectora en un instituto de Calama.

La secretaria de Estado se encuentra en la región con su par de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por orden del Presidente Kast. Ambas ministras se reunieron en la Delegación provincial de El Loa con autoridades locales y la comunidad del recinto afectado, el Instituto Obispo Silva Lezaeta.

"Ahora, lo más urgente, es lo que tiene que ver con la contención (a la familia afectada y a la comunidad). Las clases están suspendidas en el instituto, no en el resto de los establecimientos de la comuna. El ingreso será gradual; primero para funcionarios, después para los estudiantes", dijo Arzola.

"En paralelo, vamos a avanzar con orientaciones y reglamento para que una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar -ya aprobada en el verano- podamos facilitar que, aquellos establecimientos que así lo requieran, se puedan implementar medidas de seguridad, como son los pórticos (detectores de metales)", añadió la titular de Educación.

"En una segunda etapa, vamos a impulsar medidas legislativas que permitan apoyar la seguridad en los colegios. Tenemos que esperar a que la Ley salga de Contraloría y nosotros, desde el Ministerio, ya estamos trabajando en el reglamento para materializarla o hacerla operativa", aseguró.

Por su parte, la ministra Steinert afirmó que volverán a la zona el día lunes 4 de mayo.

Imputado enfrenta formalización

En paralelo, bajo un fuerte resguardo policial -que incluyó al menos ocho carros de Control de Orden Público (COP) de Carabineros- ingresó al Juzgado de Garantía de Calama H.C.M.L., alrededor de las 08:30 horas de esta jornada.

El joven de 18 años está acusado de haber asesinado a la inspectora María Victoria Reyes, a quien le hicieron una velatón hoy a las afueras del instituto; y de perpertar lesiones a otra funcionaria y a otros tres compañeros.

El imputado pasó por el control de detención respectivo y su audiencia de formalización está programada para después de las 11:00 horas.

Se espera que Fiscalía solicite la ampliación de la aprehensión, ya que está a la espera del informe de autopsia del Servicio Médico Legal (SML) y de la evolución clínica de quienes quedaron gravemente heridos, pues uno de los jóvenes está en riesgo vital en el Hospital Regional de Antofagasta.

La parte querellante en el caso se compone del Ministerio de Seguridad Pública; un abogado del padre de uno de los estudiantes lesionados; y la concejal Carolina Latorre (Demócratas), y la persecusión penal es liderada por el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña.