Nicolás Eyzaguirre: "¿Cómo seguimos con la tontera de la tómbola?"

El exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre (PPD) se enojó por un video de campaña del candidato a diputado UDI Jaime Coloma Álamos que parodia el actual Sistema de Admisión Escolar (SAE).

La pieza insiste en una estrategia ya utilizada por el gremialismo en meses recientes para burlarse del ministro Nicolás Cataldo y de la candidata Jeannette Jara.

Ahora, el candidato Coloma (que es hermano del actual diputado Juan Antonio Coloma e hijo del senador Coloma) aparece arrebatándole una tómbola a una persona que imita al ministro Cataldo, y reivindica el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, y de los establecimientos a seleccionar estudiantes "por mérito".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaime Coloma (@colomajaime)

"¿Cómo seguimos con la tontera de la tómbola?", reaccionó Eyzaguirre en El Primer Café.

"¿Por qué no leen la columna de Sylvia Eyzaguirre -que es de Chile Vamos- sobre el avance que ha significado el SAE? Por Dios santo... Hay una comisión transversal (para evaluar mejoras al sistema), y lo que tú tienes que hacer es rediscutir la forma en que el SAE define, y si quieres poner más porcentaje de mérito -que hoy día todavía existe en los colegios emblemáticos- súbelo, pero tengamos una discusión seria", exigió el exministro.

"¿O vamos a volver a la elección a dedo?... ¡Por Dios santo!", exclamó.

Walker: Ojalá Coloma hijo se pareciera más a su padre

En la misma línea opinó el extimonel DC Ignacio Walker, actualmente independiente, quien calificó el discurso de la derecha en torno a la tómbola como de "ignorancia absoluta".

Enfatizó que el SAE estableció un "sistema aleatorio -que así se llama técnicamente, y la caricatura es la tómbola- que existe en todos los países desarrollados del mundo: en Estados Unidos, Europa".

Terminar con este sistema "es pura demagogia", porque "¿cuál es la alternativa, cómo lo van a hacer? ¿(Seleccionar con) entrevistas subjetivas, (escoger según) el aspecto (de los menores), si tienen el pelo largo, si tiene aritos, en qué barrio viven? Ése ese era la selección, pues", dijo el excanciller, que también remitió a los argumentos de Harald Beyer, Loreto Cox y Sylvia Eyzaguirre, investigadores del Centro de Estudios Públicos, respecto a los beneficios del SAE.

"Seamos más serios. Yo desearía que Jaime Coloma -a quien no tengo el gusto de conocer- se pareciera un poco más a su padre, el senador Juan Antonio Coloma, que es un político serio", sentenció Walker.