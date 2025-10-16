SAE: la mitad de los estudiantes quedó en el colegio de su preferencia

El Ministerio de Educación entregó los resultados del proceso del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para el año escolar 2026, en el que participaron 463.923 estudiantes, de los cuales el 52,5% quedó asignado en el colegio público o particular subvencionado que era su primera preferencia.

Considerando las tres primeras opciones que eligieron las familias, el 69,4% tiene una asignación en uno de esos tres establecimientos.

"El 92,8% tiene alguna asignación en el periodo principal", detalló el Mineduc, que agregó que "4,1% (de los estudiantes) fue asignado en su cuarta preferencia o una superior y 19,3% quedó en su establecimiento de origen".

Según el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el resultado del SAE para 2026 "refleja la consolidación de un sistema que busca garantizar el acceso equitativo a la educación. Este avance es especialmente significativo en los niveles de entrada, donde la asignación en primera preferencia supera el 80% en prekínder".

Ahora, las fechas claves del proceso en curso son: