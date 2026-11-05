Senador PS denuncia que el Gobierno entregó condones a niños de quinto básico

El senador Gastón Saavedra (PS) llegó hasta la sede de la Contraloría General de la República en la Región del Biobío para solicitar que se investigue a representantes del Gobierno por la entrega de cajas con kits de higiene -que contenían, entre otras cosas, preservativos- a escolares de la Isla Santa María, en la comuna de Coronel.

El hecho ocurrió el 28 de octubre, durante una actividad encabezada por el entonces delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, acompañado por el seremi de Desarrollo Social, Daniel Manchileo, y su par de Obras Públicas, José Piña.

Las autoridades viajaron hasta la isla para otorgar el reconocimiento por "Bono al Logro Escolar" a alumnos destacados desde quinto básico hasta cuarto medio.

Sin embargo, la controversia surgió al momento de entregar las distinciones, puesto que los estudiantes recibieron cajas de emergencia que corresponden a insumos destinados habitualmente por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ante situaciones de catástrofe.

En su requerimiento, el senador pide aclarar por qué entre los elementos incluidos en los paquetes se encontraban preservativos, que llegaron de forma directa a manos de niños y niñas de quinto básico en adelante como premio estatal por su rendimiento escolar.

"Todos estos hechos no solo fueron públicos y notorios, sino que además fueron ampliamente publicitados por medios de redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social", enfatizó Saavedra en su denuncia.