Vuelta a clases: Sernac lanzó un cotizador de precios de útiles escolares

A pocas semanas del término de las vacaciones de verano, la "operación marzo" ya impacta el presupuesto familiar y, para enfrentar estos gastos, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) habilitó en su sitio web el Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares 2026, herramienta que permite comparar precios en cerca de 60 empresas de 190 comunas del país.

Milo Rojas, director subrogante del Sernac, señaló que la plataforma busca ayudar a las familias en un periodo de alto gasto, "con la finalidad de que puedan hacer más eficientes sus compras durante este periodo".

Rojas subrayó que el Cotizador reúne datos sobre más de 150 mil precios a nivel nacional.

Diferencias de precios: ¿Cuánto se puede ahorrar?

El reporte del organismo evidencia fuertes variaciones de precios que impactan directamente el bolsillo de los consumidores. En útiles escolares, una canasta básica de 22 productos fluctúa entre 24.900 pesos y 66.610 pesos una diferencia de 41.710.

En vestuario escolar, las brechas son mayores: el uniforme femenino va de 55 mil 920 a 124 mil 920 pesos, mientras que el masculino fluctúa entre 55 mil 920 y 146 mil 920 pesos.

Apoyos estatales y fiscalización

La ministra subrogante de Educación, Alejandra Arratia, recordó: "Desde la Junaeb se entregan útiles escolares a un porcentaje importante de niños y niñas, además de textos escolares para toda la matrícula con subvención pública", como parte del resguardo del derecho a la educación.

Por su parte, el Sernac confirmó que mantendrá una fiscalización activa del comercio, enfocada en la correcta publicación de precios, el cumplimiento de la garantía legal y el rotulado en castellano.

Durante 2025 se registraron 511 reclamos en este ámbito, principalmente por demoras en la entrega de productos y negativas a la devolución de dinero.