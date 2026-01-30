"Bono marzo": Conoce las fechas de pago y el monto del Aporte Familiar Permanente 2026

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el calendario de pago y los montos del Aporte Familiar Permanente 2026 -conocido como el ex Bono Marzo- destinado a apoyar a las familias de menores ingresos durante los primeros meses del año.

Es un beneficio económico dirigido a familias de menores ingresos, cuyo objetivo es aliviar los gastos adicionales que se concentran durante los primeros meses del año, como colegiaturas, útiles escolares y otros costos asociados al inicio del período escolar.

Para este año, el monto del beneficio fue fijado en $66.834, el cual se entrega por cada carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficio que reciba la persona beneficiaria.

Calendario de pago por grupos

El proceso de consulta y pago se realizará en tres etapas, según el grupo al que pertenezca cada beneficiario:

Desde el 16 de febrero (grupo1): Personas que reciben Subsidio Familiar, Chile Solidario o pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y que habitualmente cobran sus beneficios en la segunda quincena del mes a través del IPS.

Personas que reciben Subsidio Familiar, Chile Solidario o pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y que habitualmente cobran sus beneficios en la a través del IPS. Desde el 2 de marzo (grupo 2): Beneficiarios de los mismos programas anteriores, pero que reciben sus pagos habituales durante la primera quincena de cada mes.

Beneficiarios de los mismos programas anteriores, pero que reciben sus pagos habituales durante la Desde el 16 de marzo (grupo 3): Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Para acceder al aporte, es requisito haber tenido vigente alguno de los beneficios señalados al 31 de diciembre de 2025, como el Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar, o pertenecer al Subsistema de Seguridades y Oportunidades o al Ingreso Ético Familiar. Además, el IPS recalcó que no es necesario postular, ya que la asignación es automática.

Quienes quieran consultar por su pago, deben hacerlo en las fechas ya señaladas, a través del sitio www.aportefamiliar.cl o llamando al Call Center 101.