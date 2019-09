Cubillos por acusación: "Yo no he infringido ni la Constitución ni la ley"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió a la acusación constitucional en su contra que analizará una comisión de mayoría oficialista en la Cámara de Diputados.

La instancia está conformada por Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), Celso Morales (UDI), Hugo Rey (RN), Catalina del Real (RN) y Maite Orsini (RD) y todo indica que saldrá con informe negativo a la sala de la Cámara Baja donde -dicen desde el PS- se va a dar la verdadera batalla.

Cubillos salió nuevamente a defenderse y aseguró que espera "no que se diga simplemente 'son diferencias políticas, la agenda, no nos gustan los temas que ha levantado'. Aquí a uno se le está diciendo que infringió la Constitución. Yo no he infringido ni la Constitución ni la ley y por lo tanto, espero que eso sea lo que se tenga en consideración al momento de resolver un tema tan grave y tan importante como este".

"Tenemos una agenda de sentido común. Queremos colegios sin violencia, queremos a los papás involucrados en la educación de sus hijos y queremos gastar los recursos y los esfuerzos al inicio de la etapa escolar. Es el derecho que tenemos a tener una agenda políticamente distinta a los diputados que están impulsando esta acusación", cuestionó.

Abogado de la jueza Atala representará a Cubillos

Desde el Mineduc informaron que el abogado Francisco Cox, experto en derechos humanos, fue el escogido por Cubillos para asumir su defensa en la acusación constitucional.

Cox es abogado de la Universidad Diego Portales, master en Columbia y es el único abogado chileno que ha litigado ante la Corte Penal Internacional, en representación de las víctimas de la guerrilla en Uganda.

Además, fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los cinco expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en México.

Respecto a su currículum en nuestro país, el abogado fue el defensor de la jueza Karen Atala en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile.