Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.5°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Educación

Deudores CAE protestaron contra embargos y exigieron condonación: "Están legislando desde el odio"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cerca de 300 personas se manifestaron en plena Alameda esta jornada exigiendo la condonación de la deuda del CAE y el término de los polémicos embargos que efectúa el Gobierno a los moradores. 

"En primera instancia, queremos la condonación total de las deudas educativas, pero a corto plazo exigimos la detención de todos los embargos y la restitución de todos los bienes y dineros que se han sacado de las cuentas de las personas. Parece que el Gobierno está legislando desde el odio hacia los trabajadores y trabajadoras de este país, por lo que le llamamos a recapacitar y a hacer a entender que los profesionales o las personas que estudian son el motor de la nación", dijo Maximiliano, miembro de la Asamblea de Deudores del CAE.

Consultado sobre si piensan reunirse o entregar algún manifiesto o carta a las autoridades, respondió que, de momento, no está previsto y que continuarán con las manifestaciones. Carabineros se dirigió al lugar, pero no hubo incidentes mayores ni tampoco detenidos.

contenido de servicio
Las + leídas