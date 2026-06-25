Deudores CAE protestaron contra embargos y exigieron condonación: "Están legislando desde el odio"

Cerca de 300 personas se manifestaron en plena Alameda esta jornada exigiendo la condonación de la deuda del CAE y el término de los polémicos embargos que efectúa el Gobierno a los moradores.

"En primera instancia, queremos la condonación total de las deudas educativas, pero a corto plazo exigimos la detención de todos los embargos y la restitución de todos los bienes y dineros que se han sacado de las cuentas de las personas. Parece que el Gobierno está legislando desde el odio hacia los trabajadores y trabajadoras de este país, por lo que le llamamos a recapacitar y a hacer a entender que los profesionales o las personas que estudian son el motor de la nación", dijo Maximiliano, miembro de la Asamblea de Deudores del CAE.

Consultado sobre si piensan reunirse o entregar algún manifiesto o carta a las autoridades, respondió que, de momento, no está previsto y que continuarán con las manifestaciones. Carabineros se dirigió al lugar, pero no hubo incidentes mayores ni tampoco detenidos.