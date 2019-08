Esta es la fórmula que están utilizando los jóvenes para eliminar su deuda del CAE

Durante las últimas semanas, el movimiento Deuda Educativa, que busca abolir la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) por considerarla abusiva, ha conseguido eliminar el adeudo de 15 jóvenes.

La organización logró su propósito apelando a un concepto del sistema jurídico: la prescripción de la deuda. Además, existen otros 52 casos que se encuentran pendientes de resolver en juicios que tardan entre dos y tres meses.

Según explicó a Cooperativa en Ruta el vocero y fundador del movimiento Deuda Educativa, Juan Pablo Rojas, entre los requisitos para pedir esta medida judicial se encuentran haber sido demandado por no pagar y no haber sido notificado de la demanda o haber sido notificados en otro domicilio.

El proceso consiste en que el banco demanda a una persona que mantiene una deuda -con lo que puede llegar al llamado del embargo de la casa-, sin embargo, si ésta no es notificada en su domicilio se produce una irregularidad por parte de la entidad, debido a que ello es requisito para realizar los cobros. Entonces, de este modo, se produce la prescripción.

"La prescripción operará siempre y cuando el deudor no logre ser notificado dentro del plazo de un año desde la fecha del vencimiento de los pagarés", detalló Rojas.

Para saber si una persona ha sido demandada, y por cuánto dinero, se debe solicitar la clave única en el Registro Civil y con ella ingresar al sitio del Poder Judicial (www.pjud.cl/) y pinchar la "Oficina Judicial Virtual". Luego, se deben ingresar los datos solicitados, seleccionar "Mis Causas" y, finalmente, "Civil".

"Es muy importante que la gente que cayó en morosidad no se quede tranquila. Muchas personas se quedan tranquilas pensando que se va hacer cargo la Tesorería, 'el Estado es mi aval, me tiene que proteger', pero en Chile eso no funciona así. Los deudores que están hoy morosos es importante que vayan rápidamente al Registro Civil" y realicen el mencionado proceso, enfatizó.

El vocero de Deuda Educativa comentó que es a través de la cuenta de Facebook Demanda CAE donde revisan los casos y donde informan los requisitos para solicitar la prescripción.