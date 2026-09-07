Gloria Montenegro es la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas

La académica de la Universidad Católica, Gloria Montenegro, se convirtió en la primera mujer en ser galardonada con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2026, distinción entregada por el Ministerio de Educación que reconoce su vasta trayectoria en la investigación de la biodiversidad.

Profesora emérita de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica, la experta ha dedicado su vida a comprender la adaptación de las especies chilenas. Desde sus inicios en 1964, cuando era la única mujer en el Departamento de Ecología, su enfoque ha estado en vinculado el laboratorio con el sector productivo.

"Es un gran honor. Me siento muy contenta, especialmente por la universidad, porque siempre me ha apoyado dándome libertad absoluta para investigar. También agradezco a mi grupo de trabajo, porque gracias a ellos uno puede seguir construyendo ciencia y tecnología", señaló Montenegro.

Uno de los mayores aportes de la investigadora es la certificación científica de las propiedades de la flora nacional. Montenegro desarrolló el sello Active Patagonia Factor (APF) -gracias a una alianza con el sector privado-, que permite certificar el poder antibacterial de la miel nativa, transformándola en un antibiótico natural altamente demandado en mercados globales.

Lee más detalles en Cooperativa Ciencia: "Gloria Montenegro gana el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2026: Se convierte en la primera mujer en recibirlo".