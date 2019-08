Carabinero intentó detener y esposar a periodista de Cooperativa

Carabineros intentó detener y esposar a la periodista de Cooperativa María Paz López, mientras nuestra profesional cubría los incidentes en el Instituto Nacional.

El hecho ocurrió luego de que Fuerzas Especiales ingresaran al liceo, por el constante lanzamiento de piedras y bombas incendiarias desde el segundo piso, entre ellas una que casi quemó a un carabinero que estaba resguardado detrás de un kiosco.

Según relató María Paz López en El Diario de Cooperativa, un uniformado de la Primera Comisaría justificó su acción señalando que ella no quería moverse del sitio desde donde despachaba.

"Es un lugar donde no estábamos interfiriendo en el trabajo que está haciendo la policía uniformada, atrás de unos kioscos donde venden libros en calle San Diego, vía pública", afirmó.

Una vez que el carabinero no logró esposarla, una segunda funcionaria "me toma y me trata de trasladar a un carro policial, situación que impedí", detalló.

Finalmente, la periodista logró evitar la situación al aclarar lo que había sucedido con un oficial.