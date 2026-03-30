Calama despidió a inspectora con un multitudinario cortejo: "Nunca había visto tanta flor"

La ciudad de Calama dio este lunes un multitudinario último adiós a María Victoria Reyes, conocida como la "Tía Vicky", quien falleció tras ser atacada con un arma blanca por un alumno en su lugar de trabajo, el Instituto Obispo Silva Lezaeta.

El cortejo fúnebre partió cerca de las 08:30 horas desde la capilla del establecimiento, congregando a un gran número de personas que acompañaron el recorrido por distintos puntos de la comuna. El trayecto incluyó un paso frente a su domicilio, donde vecinos y cercanos se reunieron para despedirla.

La funcionaria mantenía un estrecho vínculo con la comunidad educativa, donde trabajó durante una década tras haber sido también alumna del mismo recinto.

El impacto de su partida se reflejó en la alta convocatoria y en las muestras de cariño hacia su familia. "Ha venido mucha gente y se nota que mucha gente la quería. Sus niñitos me abrazan, me agradecen. Los apoderados de estos niñitos también están muy agradecidos de la labor de mi mamá", expresó una de sus hijas.

Entre los asistentes, también se destacó la masiva presencia de vecinos y miembros de la comunidad educativa, quienes llegaron con flores para acompañar el recorrido. "Es grande el cariño que le tenían. Nunca había visto una cosa tan así, tan linda, tanta flor... parece que estuviera en un jardín", comentó una de las personas presentes.

La conmoción se extendió a nivel comunal, donde el hecho ha generado impacto entre los habitantes. "Estoy impresionado, como todos los calameños, por lo que ha pasado acá en Calama", señaló un vecino.

El cortejo continuó hacia el sector de La Aguaycapa, donde se realizó su cremación, en medio de un ambiente de recogimiento que reflejó el impacto que generó el hecho en la ciudad.