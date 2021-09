Cámara Baja rechazó obligatoriedad del kínder

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados no logró el consenso necesario este martes para aprobar ni las observaciones del Presidente Sebastián Piñera al proyecto de ley que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (kínder) ni para ratificar el texto previamente despachado por el Congreso Nacional, con lo cual la propuesta quedó sin posibilidad de convertirse en ley.

El veto presidencial buscó revertir aspectos descartados en el trámite previo y que eran parte de sus ideas centrales. Entre ellas estaba la obligatoriedad del kínder. En el momento se argumentó que existían barreras de entrada a la educación básica, lo que perjudicaría a sectores más desposeídos y localidades rurales.

Las normas centrales de la iniciativa requerían para su aprobación de un quórum de 89 votos favorables como mínimo, al tener carácter de ley orgánica constitucional. Sin embargo, obtuvo 78 votos a favor, 61 en contra y cinco abstenciones.

De tal modo, se rechazó reponer la obligatoriedad del kínder e igualmente se cayó la disposición destinada a promover en dicho nivel, la diversidad, la inclusión y el aprendizaje a través de diversos mecanismos.

Tampoco se aprobó en este marco la norma que ordenaba a los establecimientos educacionales enfocarse en la capacitación y acompañamiento de los equipos educativos y directivos.

Luego, se procedió a votar la insistencia para aprobar lo planteado por el Congreso. Esto requería dos tercios de los votos favorables de las y los diputados presentes. El resultado fue de 76 votos a favor, 69 en contra y dos abstenciones. Con ello, el proyecto se entiende por rechazado tras quedar sin sus normas centrales.

Pese a lo anterior, se aprobaron las dos observaciones que afectaban normas transitorias del proyecto de ley. Por efecto de una de ellas se doblaba los recursos para mejorar la infraestructura de los establecimientos. Además, se disponían dineros para incentivar la capacitación de los equipos docentes y directivos.

La otra norma aprobada define que el requisito de cursar el kínder para el ingreso a la educación básica sería exigible a partir del año escolar subsiguiente al de la fecha de publicación de esta ley.

Ambas disposiciones respaldadas pasaron a consideración del Senado. Empero, su paso por dicha Corporación es meramente formal tras el rechazo del fondo de la propuesta (tanto la del veto como la despachada previamente) por una de las cámaras.

Al finalizar la votación en sala, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, señaló que el kínder obligatorio es un proyecto que apunta con total precisión al máximo bienestar de nuestros niños, que se dirige a corregir desde la base las inequidades que luego se manifiestan en nuestro sistema educativo, que permite efectivamente emparejar la cancha y darle a todos las mismas oportunidades".

"Hoy día, diputados de oposición optaron por darle la espalda a esos niños", aseguró el secretario de Estado.

El ministro apuntó además a estos parlamentarios afirmando que "una oposición mezquina optó por darle la espalda a esos niños; un candidato a la Presidencia optó por darle la espalda a esos niños (en referencia a Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social y abanderado de Apruebo Dignidad); parte importante de la bancada de la Democracia Cristiana optó por darle la espalda a esos niños. ¿Por qué? Porque estamos en un momento electoral y lamentablemente no han sabido leer lo fundamental que es para Chile tener una educación parvularia que apunte a darle a cada uno de esos niños las oportunidades que se merecen (...) miles de niños deberán seguir esperando porque son víctimas de un cálculo mezquino que ciertamente no tiene cabida en el debate educacional en Chile".

En la misma línea, el Presidente Piñera afirmó en Twitter que este resultado es "una mala noticia para los niños y niñas de Chile".

"Nuestro proyecto era un poderoso instrumento para mejorar la calidad de la educación e igualar oportunidades de todos los niños", tuiteó el jefe de Estado.

Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, afirmó en Twitter que el rechazo de la propuesta contradice el compromiso hecho por Chile al suscribir los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), o Agenda 2030, de proporcionar al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria.

Se rechaza #KinderObligatorio a pesar d compromiso ODS d adoptar políticas q garanticen, a lo menos, 1 año d educación preescolar d calidad, gratuita y obligatoria, no escolariza, no quedan fuera de 1° si no hacen el kinder, no se entiende desde el interés superior d niñ@s!