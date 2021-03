Trabajadores de la Junji cumplen su segundo día de paro nacional

Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) este jueves cumplen su segunda jornada de un paro de 72 horas luego de acusar incumplimientos del Gobierno para garantizar ambientes sanitarios adecuados en las aulas.

"Pudimos constatar in situ que la Junji, junto con los Ministerios de Salud y Educación, no dieron cumplimiento al compromiso que ellos adquirieron con los jardines infantiles, no contaban con las condiciones sanitarias, de infraestructura, dotación de personal, implementos de seguridad y, por cierto, tuvimos que hacer varias denuncias al interior de la seremía (sic) para cerrar jardines infantiles y colocar las denuncias también en la instrucción para el cierre de estas", advirtió la presidenta de la Ajunji, Silvia Silva.

"Nosotros estamos hoy aún demandando que se modifiquen los protocolos, que se cumplan con las medidas sanitarias, que suspendan la atención de niños estando en fase 2, sobre todo en esa segunda ola del Covid", agregó.

Según la dirigenta, el paro -que mañana cumplirá su tercer y último día- ha tenido un 98% de adhesión incluso en las Islas de Juan Fernández y Rapa Nui.

SITUACIÓN EN LOS COLEGIOS

En tanto, los colegios que se encuentran en comunas en cuarentena deberán cerrar y volver a la opción 100% telemática mientras dure el estado de confinamiento.

En el caso de los alumnos que vivan en una comuna que se encuentre en Fase 1, y asista a una escuela sin esta restricción, será el mismo colegio el que deberá garantizar su educación remota.

Excepción que no rige para los profesores y trabajadores de la educación que deben asistir presencialmente sin algún impedimento de este tipo, salvo su estado de salud.

Ante esto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo que la relevancia está en "recuperar con seguridad y en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan la presencialidad en los establecimientos educacionales".

"Esto no sólo es importante desde el punto de vista de los aprendizajes, desde el punto de vista del bienestar socioemocional de nuestros niños y jóvenes, sino también porque los planes de salud que se llevan adelante en los establecimientos son fundamentales para que esos mismos niños puedan tener un desarrollo adecuado", argumentó.