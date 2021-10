El Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores advirtió que realizarán un paro "total y prolongado" si no se anula el veto a la Ley de Estatuto Docente.

Tras la marcha de este miércoles, que congregó a cerca de 50 mil docentes, el ex presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, declaró que "si no hay una pronta solución, si Piñera y el Congreso no hacen nada con el veto contra la ley que conlleva mejoras en las condiciones de trabajo de las y los docentes, llamaremos a un paro total e indefinido en la Región Metropolitana".

"Insto a todos los parlamentarios a que tengan dignidad, porque con la acción de Piñera, los pasa a llevar a cada una y uno de ustedes, están siendo ninguneados", agregó Aguilar.

Las manifestaciones de hoy se extendieron por diversas regiones del país. En Santiago se realizó una marcha sin incidentes, desde Plaza Italia hasta Echaurren con Alameda, donde se realizó un acto.