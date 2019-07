Cómputo parcial: Colegio de Profesores se inclina por deponer el paro

El Colegio de Profesores se inclina por deponer el paro docente que ya inició su octava semana, según los resultados preliminares de la consulta nacional realizada este lunes.

Un 64 por ciento de los votantes optaron por bajar la movilización, según el cómputo parcial.

En la consulta nacional de este lunes, los votantes tuvieron que decidir entre dos opciones: "Deponer el Paro y mandatar al Directorio Nacional, a elaborar un Plan de Acción y Movilización, que permita logros satisfactorios a nuestro Petitorio" o "seguir en Paro y de no estarlo, me comprometo a sumarme a él. Esto implica no asistir a mi lugar de trabajo y participar en todas las actividades del Paro Indefinido".

Recién se han escrutado los votos de 159 comunas de un total de 346 (17.369 votos), donde 64,68 por ciento optó por la primera opción y 35,32 por ciento por continuar movilizados.

primer cómputo de la consulta nacional del Colegio de Profesores. 64,68% opta por bajar el paro y 35,32% por continuar. recién se han escrutado los votos de 159 comunas de un total de 346. @Cooperativa pic.twitter.com/djKiKoFshc — Kassandra (@KassWidemann) July 22, 2019

"Hay una tendencia, pareciera clara ya" por bajar la movilización, indicó Darío Vásquez, secretario nacional del Magisterio.