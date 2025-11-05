Educadora de párvulos ganó el premio al mejor profesor de Chile

La educadora de párvulos Yohana Hernández, de Frutillar, Región de Los Lagos, fue elegida como la ganadora de la edición 2025 del Global Teacher Prize Chile, concurso que durante una década busca reconocer a los profesores que destacan en su trabajo en aulas; y ahora representará al país en la final mundial del evento.

Se trata de la primera educada de párvulos que triunfa en esta premiación, "gracias a su constante compromiso con el bienestar emocional de niños y niñas, y a su destacada labor en la promoción del vínculo entre la infancia y el medioambiente", reseñó la ONG Elige Educar, que organiza el certamen.

Hernández fue reconocida entre los 9 finalistas de tres categorías -Educación Integral, Musical y Educación Parvularia- y se declaró "feliz de recibir este premio".

"Educar para mí es trascender, marcar vidas, dejar huella. Quizás con mi trabajo no pueda impactar a todos los niños y niñas del país, pero yo me siento orgullosa de poder cambiar la vida de algunos. Estoy muy emocionada por representar a Frutillar: una zona de armonía y paz y desde donde partió todo", agregó la educadora.

El jurado también valoró que la educadora de párvulos "ha impulsado la incorporación de apoyo neurológico y fonoaudiológico en el jardín infantil, favoreciendo el desarrollo integral de los niños y niñas y el acompañamiento de sus familias".

El Global Teacher Prize Chile también reconoció en la categoría de Educación Integral a Nemesio Rodríguez, profesor de Lenguaje de la Región Metropolitana; en Educación Musical al profesor Luis Felipe Soto, también de la RM.