Educadoras diferenciales rechazan la propuesta del Mineduc para levantar paro

Las educadoras diferenciales se pronunciaron contrarias a la negociación que mantuvo este lunes la directiva del Colegio de Profesores con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y afirmaron no estar de acuerdo con la propuesta.

El principal punto de tope en las negociaciones entre el magisterio y el Gobierno es la entrega de un bono por mención a las educadoras de párvulos y diferenciales que actualmente no existe y punto en el que el Gobierno no ha estado dispuesto a ceder.

Sin embargo, la presidenta nacional de las Educadoras Diferenciales, Antonieta Amar, indicó que "no estamos de acuerdo con la propuesta que el Ministerio está entregando, porque nosotros no estamos pidiendo un bono, estamos pidiendo un justo derecho al pago de nuestra mención".

La dirigenta acusa que el bono ofrecido discrimina a una parte importante de las docentes porque la asignación se pagará sobre una base de 44 horas y siempre que aprueben cierto cursos de capacitación.

Además, calificó como una "falta" el haber hecho público el llamado a deponer el paro. "Siempre Mario Aguilar, como presidente del Colegio de Profesores, habló de que aquí somos las bases las que votamos, entonces considero que fue una falta de parte del Colegio de Profesores haberlo hecho públicamente", sostuvo.

En tanto, Aguilar dijo que "hemos arriesgado con nuestra opinión y si no se entiende, bueno, no se entiende, será así y siempre hay cosas que hacer en la vida, así que no es tan grave. Ninguno de nosotros tiene como única cosa para hacer este cargo, no vamos a seguir más adelante".

Este miércoles se votará la continuidad del paro, que según Aguilar será difícil continuar una movilización de seis semanas.