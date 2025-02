Profesores insisten con críticas a Desbordes sobre bonos sin pagar

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, le respondió al alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), luego de haberlo tratado de "mentiroso", puesto que Aguilar lo acusa de que no se le ha estado pagando unos bonos que estaban comprometidos durante el mes de enero a los docentes.

"El alcalde Mario Desbordes lamentablemente insiste con desviar la atención del problema principal, entrando en ataques personales, en descalificaciones, y eso no va a ayudar a solucionar el conflicto que hay con los profesores de la comuna de Santiago", señaló Aguilar.

"Yo quiero invitar al alcalde Mario Desborde a serenarse, a calmarse", indicó el dirigente, añadiendo que "no se saca nada con los exabruptos, con las pachotadas, con los dichos agresivos".

"Él dice que yo he mentido, lo cual no es real", explicó Aguilar, diciendo que cuando ha dicho que se le ha bajado el sueldo a los profesores es porque cuando se tiene una asignación que se debía pagar en el mes de enero, estaba pactado así y si ese pago no se realiza, no se está pagando el sueldo completo.

"Es bueno que el alcalde Desborde lo entienda, porque eso es parte de los derechos salariales que los docentes tienen", concluyó el presidente del Magisterio.