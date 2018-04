Cristina Girardi duda sobre proyecto que amplía la gratuidad en CFTs e IPs

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi (PPD), se mostró suspicaz frente al proyecto del Gobierno para ampliar hasta el 70 por ciento de los alumnos más vulnerables la gratuidad en centros de formación técnica e institutos profesionales.

El Ministerio de Educación ha dicho que el beneficio se dirigirá a alumnos de "instituciones técnicas que tengan al menos cuatro años de acreditación y que no tengan fines de lucro", pero –resaltó Girardi- la mayoría de las entidades del área se encuentra en la situación contraria.

"La gran mayoría de los CFT son, hoy día, con fines de lucro, entonces no queda claro si esta gratuidad va a correr para estos institutos o viene, en esta legislación, en esta propuesta de ley, un proceso mediante el cual estos institutos tienen que dejar de ser con fines de lucro", advirtió la legisladora.

Ministro confiado

Otro de los elementos que crea incertidumbre respecto al trámite de la ley es el apoyo o no de Evópoli, que sus dirigentes han optado por dejar en duda. No obstante, el ministro Gerardo Varela dice ser optimista de cara a la discusión y posterior votación.

"Lo que ha dicho Evópoli es que está en suspenso porque está estudiando el proyecto, lo que parece natural: tiene que estudiar el proyecto y ver cuáles son los efectos que tiene. Nosotros queremos creer que tendremos un apoyo transversal a esto, porque es una buena iniciativa que, simplemente, anticipa algo que el Congreso ya aprobó, que es el crecimiento de la gratuidad hasta el noveno decir, en la medida en que vaya desarrollándose el país", dijo Varela.

"Aquí hay un anticipo de ese cronograma, que no afecta al resto, de manera que queremos creer que esta buena noticia va a tener un apoyo transversal de todos los miembros", insistió el ministro.

Ad portas de la marcha

Para este jueves 19 de abril está convocada la primera marcha nacional de la Confech de este segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Aunque la fecha está a la vuelta de la esquina, los dirigentes alegan que la manifestación aún no es autorizada por el Gobierno.

"Estamos esperando la confirmación de parte de la Intendencia con respecto al recorrido: nosotros hicimos una solicitud desde Plaza Italia hasta Plaza Los Héroes, pero, lamentablemente, hoy día nos encontramos con la incertidumbre", dijo Rodrigo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales.

"Teníamos una reunión hoy día a las 09:00 de la mañana, pero nos cambiaron para hoy mismo a las cuatro y media de la tarde. Por lo tanto, todavía no podemos tener certeza sobre si vamos a poder marchar de manera autorizada o no", contó el ex líder "pingüino".