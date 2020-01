Estudiantes recurren a la Justicia para rendir la PSU de Historia

Estudiantes de Concepción ingresaron un recurso de protección con orden de no innovar en la Corte de Apelaciones de la ciudad para que el Demre les tome la PSU de Historia y Ciencias Sociales.

A diferencia de los de Lenguaje, Matemática y Ciencias, el examen fue cancelado definitivamente por el Consejo de Rectores la semana pasada, después de que se filtrara una de sus formas.

El recurso ingresado argumenta que la decisión del CRUCh implica vulneraciones al derecho de igualdad ante la ley, a la educación y a la propiedad.

Grupo de 9 estudiantes de Concepción interponen recurso de protección con orden de no innovar para rendir la PSU de Historia. Aluden vulneraciones al derecho de igualdad ante la ley, a la educación y a la propiedad. @Cooperativa pic.twitter.com/UuBgu7W4z1 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 13, 2020

En paralelo, otro grupo de estudiantes que ya rindieron la PSU llegaron a la oficina regional del Demre para solicitar ser incluidos en las fechas de reanudación del proceso, a fines de enero.

Los inscritos dieron el examen en distintos colegios, todos con algunas manifestaciones al exterior, por lo que alegan que no estaban las condiciones para hacerlo.

En este caso, el departamento respondió que, en cuanto los delegados presentes en cada jornada confirmen o no que se registraron protestas, se determinará si son incluidos en el nuevo proceso.

Grupo de jóvenes de Concepción llegan donde el delegado DEMRE en Biobío, para pedir rendir nuevamente la PSU, ya que consideran que no estaban las condiciones dadas en los locales donde la dieron. Piden ser incluidos en nuevas fechas. @Cooperativa pic.twitter.com/uidsmo5ZOQ — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 13, 2020

Otro recurso de protección en Santiago

Al igual que los estudiantes de Concepción, en Santiago, la joven Fernanda Ruiz, presentó un recurso de protección para rendir la PSU de Historia.

En el recurso, la joven busca que se reconozca su derecho a la propiedad, en el sentido que se trata de una relación contractual, debido a que la PSU se paga, y a cambio se recibe la posibilidad de poder rendir la prueba, esto porque el derecho a la educación no se puede proteger mediante un recurso de este tipo, que es la vía más expedita de los abogados para reponer este derecho.

"Que se reconozca que ha habido una vulneración en el derecho de rendir la prueba de Historia, que ha sido suspendida de forma ilegal y arbitraria, según las normas propias del proceso de admisión de la PSU", dijo el abogado de la joven, Antonio Henríquez.

"Tenemos que las autoridades, dentro de sus decisiones contradictorias, han perjudicado aproximadamente a 200 mil estudiantes que no han podido rendir la prueba de Historia, luego de su preparación y haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos que establece el proceso de selección única, por ende, esta es la vía más rápida y efectiva que establece nuestra Constitución para poder resguardar el derecho de mi representada", recalcó el jurista.

A su vez, la estudiante dijo que quiere entrar a Derecho y que solamente con las pruebas de Lenguaje y Matemáticas no le alcanzará el puntaje, porque está última es más difícil para ella.

"Esa prueba (Historia) la preparé más de dos años, muchas horas dedicadas y yo contaba con ese puntaje para poder entrar a la universidad. Que todo mi esfuerzo fue para nada, como tengo una frustración, un nudo en la garganta, sin la prueba de Historia no me alcanza el puntaje y esa es la que yo confiaba para poder entrar a la universidad", manifestó.

"Despertarme ahora y saber que no pude hacer nada porque me lo quitaron, es una frustración que no he podido sacar de mi mente desde que fue la prueba", añadió.