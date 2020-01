PSU, Plan C: "La tercera prueba existe y está disponible", dice el Demre

La directora del Demre, Leonor Varas, afirmó que, concluida la inédita segunda rendición de la PSU, el organismo está en condiciones de aplicar -en tercera instancia- una nueva prueba de Matemática y de Lenguaje y Comunicación para las y los postulantes que aún no han podido completar el examen: menos de 2 por ciento del total.

Según las últimas cifras oficiales, hay 4.938 postulantes que no pudieron rendir el examen de Matemática, equivalentes a un 1,7 por ciento del total de inscritos para este proceso.

Si bien durante la prueba de Lenguaje y Comunicación no se registraron locales suspendidos, el Demre tomó la decisión de considerar como afectado a todo postulante que fue reasignado de sede por la suspensión se su sala o local durante la mañana. Esta cifra corresponde a 4.511, lo que representa un 1,5 por ciento del universo total de los 297.437 postulantes 2020.

Ante esto surge el plan de contingencia, que Varas definió como "Plan C".

"Está desde la planificación del mes de noviembre, cuando tuvimos que atrasar por primera vez la prueba. En ese momento se pensó que podrían no ser suficientes los atrasos y que por lo tanto había que tener precauciones adicionales", comentó la directora.

Varas señaló que "el Demre prepara todos los años pruebas que se llaman de emergencia, que se han mantenido y que una vez que ocurren problemas puntuales se imprimen y uno va a esos lugares".

"Sabíamos que este año iba a ser más difícil, entonces se imprimió la prueba de emergencia y se construyó la tercera prueba. La tercera prueba existe y está disponible en caso de que el Consejo de Rectores así lo requiera", enfatizó.

"Hay mucha gente que está muy enojada, puede parecer injusto, pero nosotros entendemos que han intentado dos veces rendir la prueba, nos duele y nos lamentamos profundamente, y de la misma manera estamos ya preparando para que sea posible la próxima semana, este plan C, la tercera prueba, está hecha, ya estamos en la impresión para aplicarla la próxima semana, lo antes posible, no día lunes, pero sí puede ser martes, miércoles, jueves, y eso no retrasa el calendario", expuso.

Varas dijo que el actual contexto abre una oportunidad para repensar la prueba de selección para las universidades. (Demre)

"Oportunidad histórica"

Leonor Varas también se refirió a la demanda estudiantil por una prueba de selección distinta. Indicó que el Demre ha efectuado "propuestas desde hace mucho tiempo, y han tenido un curso parsimonioso", porque éste "no era un tema que estaba sobre la mesa".

Más allá de las dificultades, "creo que el contexto actual es una oportunidad histórica. O sea que el tema PSU esté sobre la mesa sin duda da una gran oportunidad", indicó.

De hecho, ya en la prueba de este año se pusieron "cinco preguntas de la nueva propuesta de examen", lo cual constituye "un pilotaje a gran escala", comentó.

