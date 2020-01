Senadora Provoste: Cubillos ha estado ausente y en un boicot permanente a reformas educativas

La senadora Yasna Provoste (DC) criticó el rol que ha tenido la ministra de Educación Marcela Cubillos durante la crisis de la PSU y durante toda su estadía en el Mineduc.

En diálogo con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria cuestionó además la falta de dialogo de la secretaria de Estado con los estudiantes.

"Es difícil aislar esta semana en el rol de ella, porque ella ha estado absolutamente ausente no solo en esta semana en el drama que se ha vivido para muchas familias respecto a la PSU, ella ha estado ausente y en un boicot permanente a las reformas educativas", dijo la parlamentaria.

"Me llama mucho la atención y durante todo este tiempo nunca he visto una disposición de diálogo con quienes son actores relevantes. Si los actores relevantes no son solo los sostenedores, con los que gusta reunirse a la ministra. Aquí también son los estudiantes y la diversidad de los estudiantes y no he visto ningún espacio de acercamiento, de búsqueda de diálogo, de conversación", añadió la senadora.

En cuanto al boicot que sufrió la PSU, la ex ministra de Educación lamentó los hechos de violencia y que jóvenes no pudieran rendir la prueba con normalidad y aseguró que la decisión del CRUCh de suspender la prueba de Historia y Geografía y Ciencias Sociales busca resolver una situación compleja.

"Me parece que es una decisión que busca resolver una situación compleja, más allá de los cuestionamientos, que muchos compartimos, respecto al sesgo que tiene la PSU, pues basta saber donde uno vive, en qué colegio estudio, el ingreso socioeconómico de la familia, para predecir el resultado, salvo honrosa excepciones", planteó Provoste.

"La PSU es un problema, dicho por los mismos autores y constructores, no es el mejor predictor del éxito académico y más allá de los cuestionamientos, lo que no nos parece es la violencia que se ha generado para impedir a muchos jóvenes que querían rendir voluntariamente la PSU", añadió.

Asimismo, la parlamentaria criticó la decisión del Gobierno de invocar la ley de seguridad interior del Estado contra los dirigentes estudiantiles de la ACES.

"Invocar la ley de seguridad de interior del Estado contra menores de edad, yo no tengo recuerdos. Esto es bien complejo porque en una sociedad donde se busca proteger a niños niñas y adolescentes, donde la educación es el vehículo más importante mediante el cual se transmiten los valores en los que se funda una sociedad, lo que hemos visto de este Gobierno y particularmente de la ministra Cubillos es que el único libreto que ella conoce es la violencia y la provocación a las comunidades educativas, a los estudiantes", concluyó.