Ranking PAES: Estos son los 10 colegios con mayor puntaje a nivel nacional

Este lunes 5 de enero se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), principal instrumento de ingreso a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país.

Junto con la publicación de los puntajes, también se dio a conocer el ranking de los establecimientos educacionales con mejores resultados en la PAES, antecedente que suele ser observado por familias y comunidades escolares.

De acuerdo con La Tercera, el primer lugar fue para el Cambridge College, ubicado en la comuna de Providencia, que alcanzó un promedio de 893 puntos, seguido del Colegio Cordillera y La Girouette, ambos de Las Condes.

Los 10 colegios con mejor puntaje PAES

El ranking está compuesto exclusivamente por colegios particulares pagados y quedó conformado de la siguiente manera: