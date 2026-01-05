Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago20.1°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Educación

Ranking PAES: Estos son los 10 colegios con mayor puntaje a nivel nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ranking está compuesto exclusivamente por colegios particulares pagados.

Ranking PAES: Estos son los 10 colegios con mayor puntaje a nivel nacional
 Aton
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este lunes 5 de enero se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), principal instrumento de ingreso a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país.

Junto con la publicación de los puntajes, también se dio a conocer el ranking de los establecimientos educacionales con mejores resultados en la PAES, antecedente que suele ser observado por familias y comunidades escolares.

De acuerdo con La Tercera, el primer lugar fue para el Cambridge College, ubicado en la comuna de Providencia, que alcanzó un promedio de 893 puntos, seguido del Colegio Cordillera y La Girouette, ambos de Las Condes.

Los 10 colegios con mejor puntaje PAES

El ranking está compuesto exclusivamente por colegios particulares pagados y quedó conformado de la siguiente manera:

  1. Cambridge College (Providencia): 893
  2. Cordillera (Las Condes): 889
  3. La Girouette (Las Condes): 872
  4. Tabancura (Vitacura): 870
  5. Huinganal (Lo Barnechea): 869
  6. Instituto Hebreo (Lo Barnechea): 865
  7. Francisco Encina (Ñuñoa): 863
  8. Los Andes (Vitacura): 862
  9. Pinares (Chiguayante): 860
  10. The Grange (La Reina): 856

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada