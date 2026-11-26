El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó este jueves el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados contra diversas disposiciones del proyecto de ley que flexibiliza los requisitos para que los municipios puedan postergar el traspaso de sus colegios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Con esta determinación, las administraciones locales que cumplan con las condiciones fijadas por la normativa vigente mantendrán la facultad de retrasar el traspaso administrativo de sus recintos educacionales hacia el nuevo sistema público.

La impugnación parlamentaria, que había sido declarada admisible a trámite el 18 de noviembre, apuntaba a invalidar las modificaciones que permiten a los gobiernos locales seguir gestionando la educación municipal.

Quienes acudieron a la sede jurisdiccional sostuvieron que este esquema debilita la estructura estatal y alertaron formalmente que los cambios "podrían generar discriminación arbitraria, desigualdad entre estudiantes y un debilitamiento del sistema de educación pública".

La decisión del pleno se adoptó tras el desarrollo de audiencias públicas en las que comparecieron diversos actores comunales y gremiales. Entre las autoridades que defendieron la opción de retener la administración escolar municipal estuvo el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

En la vereda opuesta, tanto los parlamentarios requirentes como el Colegio de Profesoras y Profesores se opusieron a flexibilizar los requisitos de salida del régimen municipal.

Plazos inminentes para los municipios

El fallo del tribunal reviste especial impacto operativo, dado el calendario legislativo y administrativo que rige para la desmunicipalización.

El próximo 1 de diciembre vence el plazo establecido para que las comunas con traspasos programados para enero de 2027 puedan solicitar la postergación de sus establecimientos.

Desde el Tribunal Constitucional indicaron que la sentencia íntegra, con los fundamentos jurídicos que sustentan su decisión, serán emitidos y notificados a las partes dentro del plazo legal.