Alumnas se querellan por abusos sexuales contra académico de la Usach

Cuatro psicólogas y estudiantes de la Universidad de Santiago presentaron, este miércoles, una querella criminal contra el académico Pablo Vera acusándolo de abusos sexuales reiterados.

Las denunciantes afirman que acusaron el año pasado estos hechos -ocurridos desde 2009- a la Fiscalía de la casa de estudios, que inició un sumario administrativo contra el docente, pero que aún no arroja resultados, pese a que el protocolo al que está sujeto el plantel establece sólo 20 días para su ejecución.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, durante la investigación, Vera ha seguido vinculado con la Universidad de Santiago, sin embargo, ya no mantiene contacto con alumnos y en mayo pasado dimitió a su cargo de jefe del Departamento de Investigación Científica y Tecnológica.

Las estudiantes acusan que la demora en la investigación se debe a que el denunciado "es una persona cercana al rector, (que) ha ocupado cargos de confianza, como el de vicerrector subrogante y estuvo en el lanzamiento de la campaña de Juan Manuel Zolezzi".

Desde la universidad, el abogado Gustavo Robles, secretario general de la casa de estudios, respondió que "en ningún caso" existe encubrimiento al académico y que, "desgraciadamente", existen demoras en la investigación "porque tenemos un mecanismo de sumarios que es lento".

Masturbación y juegos sexuales

En la querella citada por La Tercera se detalla que una de las alumnas declaró: "(Vera) me citaba frecuentemente a su oficina, se masturbaba frente a mí, me enviaba videos porno, me rozaba con su genital cuando pasaba detrás mío. Puso sus manos entre mis piernas hasta el fondo, quedando con su mano entre mis muslos".

Otra de las alumnas describe que, en julio de 2017, el académico la citó a su oficina, ubicada en Rectoría, "fuera del horario laboral".

"Al llegar, no había ninguna secretaria u otro funcionario a la vista. En ese momento me regala un chocolate, una barra gigante de Toblerone, y se acerca a mí para luego extender sus manos hacia mis pechos y manosearlos", relata.

Además, el profesor involucraba a las cuatro jóvenes, de las cuales dos eran madres y una extranjera, en juegos sexuales donde participaba otra mujer y buscaba frecuentemente a otras alumnas para cumplir con sus fantasías sexuales.

En la querella también se explica que Vera, una vez que fue encarado por sus conductas abusivas, "eludió completamente el tema, sin mencionar en lo absoluto lo ocurrido ni mostró arrepentimiento".

"Nos sentíamos en sus manos"

Las denunciantes, quienes realizaron ayudantías o eligieron a Vera como tutor de sus tesis de pre o post grado, aseguran que no realizaron antes las acusaciones porque se sentúan "en sus manos, que él podía hacer y deshacer con nosotras".

"Nos imaginábamos qué haríamos si esto se repetía (...) estábamos conflictuadas", explicaron.

En la querella presentada también se acusa que, una vez conocidos los hechos, la universidad les recomendó guardar silencio. "Me dijeron que me quedara en silencio porque él tenía mucho poder y él podría obstaculizar mis metas y mi magíster en Chile o dañar mi vida profesional en el país", dice uno de los testimonios citados por La Tercera.