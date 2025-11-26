Alumno apuñaló a profesor en la Universidad Federico Santa María

Un estudiante apuñaló este miércoles a un profesor en dependencias del Campus Casa Central Valparaíso de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Según informó el mayor de Carabineros Gustavo Figueroa, jefe de la Tercera Comisaría Barón, el ataque contra el académico ocurrió "al interior de su (propia) oficina, con un arma blanca", y le provocó "lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro".

El afectado fue trasladado a la Clínica Reñaca para verificar sus lesiones, en estado "consciente y fuera de riesgo vital".

Detenido en la propia casa de estudios por la policía uniformada, al agresor "se le incautó un cuchillo de 10 centímetros de hoja y empuñadura", y se descubrió que "al interior de su mochila mantenía una pistola de balines de goma", detalló el oficial Figueroa.

"Se informó a Carabineros y se activaron los protocolos"

Mediente una declaración pública, la Universidad condenó "de manera categórica" lo ocurrido y aseguró estar comprometida "con el respeto, el cuidado de las personas y la sana convivencia"; amén de "la seguridad de estudiantes, profesores y funcionarios".

"Afortunadamente, el incidente (en comento) fue contenido de manera inmediata, evitando que tuviera consecuencias mayores y resguardando a quienes se encontraban en el lugar", indicó.

"El profesor afectado recibió atención de forma inmediata y fue derivado a un centro asistencial para su evaluación médica, contando en todo momento con el acompañamiento y apoyo de autoridades de la casa de estudios. Paralelamente, se informó a Carabineros y se activaron los protocolos internos, conforme a la normativa institucional vigente", señala la nota.

"Del mismo modo, el estudiante fue retenido (en primera instancia) por personal de seguridad, y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, resguardando su integridad y la de toda la comunidad universitaria", añadió la UTFSM en el escrito.