Gobierno celebró avance del fin al CAE: "Gana Chile"

El Presidente Gabriel Boric celebró a través de su cuenta de X la aprobación, en la Cámara de Diputadas y Diputados, del proyecto que fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), y su despacho a segundo trámite en el Senado.

"Buena noticia para las familias de Chile: Avanza en el Congreso el proyecto que pone fin al CAE y crea el FES (Financiamiento público para la Educación Superior), un sistema de financiamiento más justo para la educación superior", destacó.

En esa línea, hizo un llamado a "las y los parlamentarios a seguir legislando este proyecto que reduce el gasto del Estado y aliviana significativamente la deuda para miles de compatriotas y sus familias".

La idea de legislar obtuvo 80 votos a favor –ninguno de Chile Vamos ni del Partido Republicano-, 51 en contra y 6 abstenciones, dando paso a la discusión en particular en Sala, y tras 75 votaciones el texto fue despachado al Senado.

Ministro Cataldo: "No desaprovechemos esta oportunidad histórica

Tras la sesión en la Cámara Baja, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que "en los próximos meses tendremos la oportunidad histórica de dar alivio a más de un millón de familias con deuda estudiantil".

"Luego de más de 10 años y de establecer un financiamiento público disponible para todas y para todos los estudiantes que no acceden a la gratuidad, sin deuda privada ni tampoco intereses, no desaprovechemos el camino avanzado ni los acuerdos encontrados en estos 10 meses de debate legislativo", sostuvo.

Y enfatizó: "No desaprovechemos esta oportunidad histórica de responder a las familias de Chile y de apoyar la formación y el desarrollo de las y los técnicos y nuestros profesionales que el país necesita. Hoy día, sin duda, gana Chile".