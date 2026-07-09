Universidad de Chile valoró proceso de Becas de Magíster para Funcionarios Públicos: lideró adjudicaciones

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) cifró en 60 las adjudicaciones del Concurso de Becas de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público 2026, que sumó un total de 335 postulaciones.

Del total, 22 ganadores -el 37%- cursarán su magíster en la Universidad de Chile, siendo el programa más requerido el Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; seguido por los magísteres en Análisis Económico de la Facultad de Economía y Negocios; y en Derecho de la Facultad de Derecho.

"Es una gran satisfacción ser la universidad líder en la adjudicación de las becas ANID para funcionarias y funcionarios públicos. Nos alegra que profesionales del Estado nos elijan para continuar sus estudios y perfeccionarse con el fin de servir mejor a Chile", dijo la rectora de la Casa de Bello, Alejandra Mizala.