Una estudiante de Odontología de la Universidad del Desarrollo (UDD) fue expulsada de la carrera tras usar ChatGPT durante una evaluación presencial, sanción que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción, luego de revisar una serie de incumplimientos al reglamento interno de la institución.

El primer episodio ocurrió el 26 de junio de 2026, durante una prueba de endodoncia, cuando la alumna utilizó un iPad cuya pantalla estaba duplicada en ChatGPT e ingresó una de las preguntas de la evaluación para obtener ayuda con la respuesta.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la estudiante reconoció haber copiado y aseguró estar arrepentida, aunque su situación disciplinaria volvió a complicarse dos semanas después.

El 10 de julio, durante una segunda evaluación, la joven utilizó su teléfono celular, pese a que el profesor había solicitado que todos los estudiantes entregaran sus dispositivos antes de comenzar la prueba. En esta ocasión, la universidad no logró acreditar que hubiera copiado, pero sí determinó que desobedeció las instrucciones del docente, informó Meganoticias.

A estos hechos se sumaban otros dos procedimientos disciplinarios anteriores: uno relacionado con problemas de convivencia universitaria y otro por presentar un certificado médico adulterado para justificar sus inasistencias.

Debido a estos antecedentes, la estudiante se encontraba con matrícula condicional y había sido advertida de que una nueva infracción podía significar su salida definitiva de la carrera.

Con este historial, la Universidad del Desarrollo decidió aplicar la sanción máxima, resolución que posteriormente fue confirmada por su Comisión de Permanencia Universitaria en agosto de 2026.

La estudiante recurrió entonces a la Corte de Apelaciones de Concepción para intentar revertir la medida, cuestionando la proporcionalidad de la sanción y argumentando que no se había demostrado que utilizara su celular para copiar durante la segunda evaluación.

Sin embargo, la Primera Sala del tribunal concluyó que la universidad actuó de acuerdo con sus normas internas y descartó que la decisión fuera arbitraria o desproporcionada.

Para llegar a esa resolución, el tribunal consideró el uso de inteligencia artificial durante la primera prueba, la reiteración de los incumplimientos y los antecedentes disciplinarios de la alumna, además de establecer que tuvo la oportunidad de presentar sus descargos y solicitar una revisión de la medida.

Finalmente, este 24 de noviembre, la Corte rechazó el recurso de protección presentado por la estudiante, por lo que su expulsión de Odontología se mantiene vigente.