Víctor Pérez y Ricardo Ffrench-Davis serán profesores eméritos de la U. de Chile

La Universidad de Chile reconocerá como profesores eméritos a los académicos Víctor Pérez y Ricardo Ffrench-Davis, por su trayectoria tanto en la casas de estudios como por su aporte al país en sus respectivos campos.

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile (1968) y master of Science en Ingeniería Industrial de la Universidad de Michigan (1972), Pérez Vera ha desarrollado una trayectoria académica de más de cinco décadas en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), donde además de profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial, fue director del mismo, vicedecano de la facultad y decano entre 1994 y 2002. Posteriormente, se desempeñó como rector de la Universidad de Chile entre 2006 y 2014.

Además, es reconocido como uno de los pioneros en el desarrollo de los sistemas de información en Chile, siendo autor y coautor de diversos libros y publicaciones en informática, bases de datos y gestión; líneas de acción que marcaron su gestión al mando de la Casa de Bello.

Por su parte, Ffrench-Davis Muñoz es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1962) y doctor en Economía de la Universidad de Chicago (1971), y se desempeñó como académico del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile.

A lo largo de más de 60 años de carrera académica, ha formado a decenas de generaciones de profesionales e investigadores, tanto en la Casa de Bello como en la Universidad Católica; ejerciendo además como profesor visitante e investigador en diversas universidades del mundo.

En 2005 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, y en 2019 la Medalla Universidad de Valparaíso.

Víctor Pérez Vera recibirá el grado de profesor emérito el lunes 20 de abril, en una ceremonia en la FCFM, mientras que Ricardo Ffrench-Davis Muñoz será galardonado al día siguiente, en la FEN.

La distinción de profesor emérito es el reconocimiento de mayor jerarquía que la Universidad de Chile confiere a sus académicos; y es decidido por la rectoría, con el acuerdo del Consejo Universitario.