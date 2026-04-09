Alumno de sexto básico atacó con cuchillo a estudiante menor en colegio de Renca

Un niño de 7 años fue atacado con un arma blanca al interior de un establecimiento educacional en la comuna de Renca, en un nuevo hecho de violencia escolar.

La situación ocurrió el pasado martes en la Escuela Montserrat Robert de García, dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Los Parques.

El ataque se produjo en uno de los baños del colegio, donde el agresor, un estudiante de sexto básico, utilizó un cuchillo para provocar lesiones superficiales al niño más pequeño.

Según informó 24 Horas, el alumno de 12 años se integró este año al recinto y no mantenía relación previa con la víctima.

La subdirectora de apoyo técnico del SLEP Los Parques, Flavia Fiabane, detalló que el estudiante afectado "tuvo unos cortes superficiales en la parte de atrás del hombro, fue llevado al centro hospitalario, estuvo alrededor de una hora y media y fue dado de alta por lo superficial de los cortes".

Desde el SLEP indicaron mediante un comunicado que, tras lo ocurrido, se activaron protocolos de apoyo junto al Municipio de Renca para acompañar a la familia afectada y resguardar la seguridad de la comunidad educativa.

En paralelo, la Municipalidad informó que la Oficina Local de la Niñez y el Programa Lazos tomaron contacto con las familias involucradas para entregar contención y orientación especializada.

Debido a su edad, el autor del ataque es inimputable ante la justicia. No obstante, el establecimiento aplicará su reglamento interno, lo que podría derivar en sanciones.

Asimismo, se anunciaron medidas para reforzar la seguridad, como la supervisión permanente en los baños y la diferenciación de horarios de uso entre estudiantes de distintos niveles.