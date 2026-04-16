Apoderada atacó a docente en colegio de Colina: Municipio se querelló

Un nuevo hecho de violencia escolar se registró en la Región Metropolitana, luego de que una apoderada agrediera a una profesora al interior de un establecimiento en la comuna de Colina.

El incidente ocurrió el pasado 6 de abril en la Escuela Básica Marcos Goycolea Cortés, cuando la mujer ingresó sin autorización al recinto al término de la jornada y atacó a una docente de segundo básico. Según los antecedentes, la profesora fue golpeada, sufrió tirones de cabello y fue empujada por varios minutos.

La situación obligó la intervención de otras profesoras y una inspectora, quienes lograron detener la agresión y controlar el momento.

Tras lo ocurrido, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina presentó una querella contra la apoderada, calificando el hecho como lesiones menos graves, delito que contempla penas que van desde los 541 días hasta los tres años de cárcel.

Desde la entidad también señalaron que el hecho afectó no solo a la docente agredida, sino que alteró el normal funcionamiento del establecimiento y generó preocupación en la comunidad educativa.

Además, se solicitó al Ministerio Público que se dicten medidas cautelares, como la prohibición de acercarse a la víctima, tanto en su lugar de trabajo como en su domicilio, con el fin de resguardar su seguridad.

Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia en establecimientos educacionales del país, lo que ha reactivado el debate sobre la seguridad en las comunidades escolares y la protección de docentes y asistentes de la educación.