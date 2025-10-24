Síguenos:
Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

Cataldo a Desbordes: Endosarme políticamente la violencia escolar en contexto electoral no ayuda

Publicado:
| Periodista Radio: Paula Kelly
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El ministro de Educación respondió a las críticas del alcalde de Santiago, quien acusó a la cartera de tener una "actitud constante de mirar al techo".

"Lo que no puedo hacer es estar en todos los temas al mismo tiempo, porque es muy grande", afirmó el secretario de Estado.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondió a las duras críticas emitidas por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien criticó este viernes en Cooperativa que la cartera del secretario de Estado "tiene una actitud constante de mirar al techo" frente a los episodios de violencia escolar.

El miércoles, en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), se registraron desmanes como la vandalización de la camioneta del rector, Gonzalo Saavedra, la agresión a una profesora y el lanzamiento de bombas mólotov.

Por estos hechos, las quejas de Desbordes hacia lo que acusa una inacción de la cartera han sido constantes: "La verdad es que yo no sé qué se espera para que el Mineduc tome cartas en el asunto".

"Cuando entrevistan (al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, o a cercanos suyos) dicen: 'Es que aquí ha faltado diálogo con las comunidades'. Falso, las medidas de seguridad que estamos proponiendo en el INBA están acordadas con los profesores, los inspectores y los asistentes de la educación. Ellos nos han pedido desesperados 'por favor, alcalde, tome estas medidas', aseguró en El Diario de Cooperativa.

"¿Qué más diálogo quieren? Yo no voy a dialogar con los que tiran la bomba mólotov o el que anda con capucha, si a eso se refieren. Y luego tenemos las frasecitas tradicionales de 'criminalizar la protesta'; esto no es una protesta, son actos delictuales", aseveró tajante.

En una entrevista con Radio Imagina, el titular de Educación manifestó que, si bien cree en "el interés genuino" de Desbordes por resolver el problema de la violencia escolar, la forma en que lo aborda no es útil.

"El esfuerzo que él hace por tratar de endosar políticamente, en un contexto electoral, una cierta responsabilidad en mí como ministro no va a ayudar en nada a que se resuelva el problema de violencia en las escuelas y de violencia vinculada a delitos en las escuelas", señaló Cataldo. 

A renglón seguido, el ministro defendió el trabajo de la Subsecretaría de Educación, la cual instruyó para hacerse cargo del tema. "Lo que yo no puedo hacer es estar en todos los temas al mismo tiempo, porque es muy grande", afirmó.

La confrontación se produce en medio de una ola de violencia que afectó al INBA, al Liceo Lastarria y, más recientemente, al Liceo de Aplicación, donde también se registraron incidentes durante la mañana de este viernes.

