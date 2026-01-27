Congreso despachó a ley el proyecto de convivencia educativa

La Sala del Senado aprobó, la tarde de este martes, el informe de comisión mixta sobre el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas que, de este modo, quedó listo para ser despachado a ley.

El informe, que fue aprobado ayer por la Cámara, resolvió los puntos en discusión que tuvo la iniciativa en el Senado la semana pasada. En la instancia, los diputados abordaron seis puntos que fueron rechazados durante el tercer trámite del proyecto en la Cámara, además de otros tres artículos que el Senado acordó agregar para una mejor resolución de los temas.

Las materias que alcanzaron acuerdos en el Senado:

Ambientes laborales para el equipo docente y asistentes de la educación.

Creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal y adecuaciones normativas en torno a este tema.

Definición de acoso escolar.

Plan de Gestión de Convivencia Educativa y los procesos participativos para su actualización.

Un cambio de referencia relacionada a contenidos de los reglamentos internos.

Autorización para los sostenedores para implementar recursos tecnológicos para detectar armas o similares.

Restitución de la declaración de intereses y patrimonio de integrantes del Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, por la dieta que reciben.

Los alcances de la iniciativa

La iniciativa establece una serie de deberes y tareas para el Estado en materia de convivencia escolar. El objetivo es promover la buena convivencia, el buen trato y la no discriminación arbitraria.

También propone medidas y orientaciones para la erradicación de todos los tipos de acoso, violencia y actos de discriminación. Además, busca fomentar el bienestar socioemocional, el aprendizaje y la educación integral.

El proyecto, asimismo, llama a los establecimientos a velar por todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa. Adicionalmente, pasa a definir dichas situaciones y ordena a la constitución de protocolos y otras acciones para enfrentarlas.

Los establecimientos educacionales deberán contar con un Plan de Gestión de Convivencia Educativa, y que en cada establecimiento educacional que reciba subvenciones o aportes regulares del Estado exista un Consejo Escolar.

Su objetivo será estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato. Los establecimientos no obligados a constituir dichos consejos crearán un Comité de Buena Convivencia Educativa o una entidad similar.