Dos escolares fueron formalizadas por agredir a compañera en liceo de Lautaro

El Tribunal de Lautaro formalizó a dos estudiantes del Liceo Jorge Teillier, luego de que se vieran involucradas en una violenta agresión contra una de sus compañeras de establecimiento.

El hecho, que ocurrió al interior del recinto educativo, cobró notoriedad pública este jueves tras la difusión de registros visuales del incidente donde se ve a las secundarias golpeando fuertemente a la víctima.

De acuerdo a lo informado, el tribunal decretó medidas cautelares de sujeción a la vigilancia del Servicio de Reinserción Social Juvenil y la prohibición de comunicarse y de acercarse a la víctima.

Tras el ataque, la alumna afectada recibió ayuda inmediata por parte de la comunidad escolar, quien resultó con lesiones de diversa consideración.