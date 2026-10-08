Encapuchados atacaron a funcionarias del Liceo 1: Hay siete detenidos

Dos funcionarias del Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago fueron agredidas por un grupo de encapuchados que ingresó al recinto durante la tarde de este miércoles.

Los sujetos rociaron con acelerante a la inspectora general y a la encargada de convivencia escolar. Según precisó Fiscalía, la sustancia utilizada era alcohol gel.

Carabineros ingresó al establecimiento y detuvo a siete personas, estudiantes de otros liceos de la capital.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) confirmaron que colaborarán para esclarecer los hechos y que se sumarán a la presentación de acciones legales. Fiscalía, en tanto, confirmó la recepción de una querella por lo ocurrido.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, comentó que "continúa la violencia en varios establecimientos. Es gravísimo, no solo que estén usando acelerante para provocar desórdenes, sino que peor aún, para amenazar a paradocentes, docentes, apoderados. Lanzarle bencina a una persona es un acto delictual, criminal".

"Nosotros vamos a presentar querellas para seguir con la persecución que hemos hecho, pero también al director de Educación Pública le pido de una vez por todas que se retome el trabajo que se estaba haciendo desde el año pasado, no es posible que todo lo que se avanzó el año pasado no se continúe con la fuerza que se hizo y que se hayan tomado medidas muy contradictorias", recalcó.

Desbordes insistió en que "vamos a perseguir, como alcalde de Santiago, porque esto afecta a vecinos, vecinas, estudiantes de nuestra comuna y no vamos a permitir que estas situaciones sigan como estaban hace muchos años".