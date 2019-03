Himno anti ciberbullying: Inteligencia artificial creó canción con la voz de Katy Winter

La Fundación Katy Summer lanzó una campaña para combatir el ciberbullying, cuyo emblema es una canción elaborada -mediante inteligencia artificial- con la voz de Katy Winter, la joven que se suicidó en mayo del 2018 tras sufrir un inclemente acoso virtual por parte de sus compañeros.

Katherine Winter -conocida por su nombre artístico Katy Summer- quería ser cantante, pero el hostigamiento la llevó a acabar con su vida a los 16 años. Hasta entonces había grabado numerosos fragmentos de audio y video que sirvieron para construir una canción que ahora es parte de la campaña "Goodbye Ciberbullying".

El tema, denominado "I don't want to say gooodbye", fue construido a base de 800 archivos, mediante inteligencia artificial y la tecnología Machine learnig. Su objetivo es disminuir el ciberacoso en los establecimientos educacionales y ya se encuentra disponible en las plataformas de Youtube y Spotify.

La obra contó con la colaboración del ex productor de Amango Enzo Massardo, y de Kel Calderón, además de la participación de músicos de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago.

"Presentó un desafío técnico y emocional gigante: primero, no alterar los audios para seguir sintiendo la pureza de la voz de Katy, y encontrar un mensaje que ella dejó entre líneas en las canciones que ella grabó antes de morir", explicó Massardo.

El productor agregó que fue una labor muy intensa, "debido a la cantidad de horas que dedicamos a escuchar cada pieza de música o voz de alguien que decidió partir de esta manera siendo tan joven, con tanto talento y luz".

Sebastián Vildósola, director general a cargo de la creación de la campaña #GoodbyeCiberbullying, señaló que "antes el bullying se quedaba en el patio del colegio, hoy te persigue hasta el baño de tu casa con las nuevas tecnologías. Es por eso que hay que usar estas nuevas herramientas para generar un mensaje, en este caso la Inteligencia Artificial, para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y que la voz de Katy se transforme en un himno para generar un cambio real".

Tras el deceso, la familia se dedicó a brindar apoyo a los niños y jóvenes que están pasando por situaciones similares a la de Kathy. Hoy agradecen la labor que permitió volver a escuchar la voz de su hija en una canción que nunca se grabó.