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Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

Liceo de Pitrufquén suspendió clases por amenaza de tiroteo publicada en TikTok

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Liceo de Ciencias y Humanidades de Pitrufquén suspendió sus clases esta jornada tras conocerse un video en el que aparecía un supuesto alumno manipulando un arma de fuego y amenazando a un escolar y a un docente.

Óscar Sáez, fiscal de la Unidad de Responsabilidad Adolescente de Temuco, señaló que la directora del establecimiento presentó una denuncia y contó que el video circuló a través de la plataforma TikTok.

En éste "se ve, al parecer, a un alumno de dicho liceo manipulando una pistola o un elemento que impresiona como un arma de fuego, señalando una amenaza en contra de un profesor y también de un alumno del mismo liceo", dijo el persecutor.

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