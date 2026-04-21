Liceo de Pitrufquén suspendió clases por amenaza de tiroteo publicada en TikTok

El Liceo de Ciencias y Humanidades de Pitrufquén suspendió sus clases esta jornada tras conocerse un video en el que aparecía un supuesto alumno manipulando un arma de fuego y amenazando a un escolar y a un docente.

Óscar Sáez, fiscal de la Unidad de Responsabilidad Adolescente de Temuco, señaló que la directora del establecimiento presentó una denuncia y contó que el video circuló a través de la plataforma TikTok.

En éste "se ve, al parecer, a un alumno de dicho liceo manipulando una pistola o un elemento que impresiona como un arma de fuego, señalando una amenaza en contra de un profesor y también de un alumno del mismo liceo", dijo el persecutor.