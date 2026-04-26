Parlamentarios PDG arremetieron contra Desbordes por polémica por ley “Escuelas Protegidas”

Los diputados del Partido de la Gente (PDG) Tamara Ramírez, Flor Contreras, Fabián Ossandón y Patricio Briones, salieron al paso de las recientes declaraciones del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien calificó como "cómplices de la violencia" a los parlamentarios que rechazaron el proyecto de ley "Escuelas Protegidas" en su primer trámite constitucional.

"Nuestra negativa no es un capricho, es una exigencia de seguridad real. El texto del Gobierno es deficiente, no garantiza la integridad de las comunidades educativas y demuestra que no existe una hoja de ruta clara en seguridad. Si el Ejecutivo insiste en ignorar nuestras indicaciones y en no responder las dudas técnicas, no puede pretender que aprobemos proyectos que solo sirven para el titular de prensa", cuestionó la diputada Ramírez, mientras que su par Contreras indicó que "es una irresponsabilidad que el alcalde Desbordes nos trate de cómplices por votar a conciencia (...) No somos cómplices de la violencia, somos los que exigimos que las leyes sirvan de algo".

Por su parte, Ossandón destacó que "cuestionar una mala ley no es ser cómplice, es hacer bien la pega. Nadie aquí justifica la violencia (...) Chile no necesita señales políticas ni frases para la galería". En tanto, el diputado Briones advirtió que "es lamentable que se nos tilde de cómplices de la violencia. Como diputado, mi compromiso es que las leyes funcionen y este proyecto de Escuelas Protegidas deja más dudas que certezas".