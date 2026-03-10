Síguenos:
Tópicos: País | Empresas del Estado | Codelco

Antofagasta: Protesta de trabajadores bloqueó accesos a divisiones de Codelco

Redacción Cooperativa
Trabajadores de Codelco bloquearon durante este martes las rutas 24 y 21 CH en la Región de Antofagasta, instalando barricadas para exigir la apertura de una mesa de revisión del histórico Acuerdo Marco que regula sus condiciones laborales.

Los cortes afectaron los accesos a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales. Durante la movilización también se reportó la presencia de "miguelitos" en la calzada, lo que obligó la intervención de Carabineros y la activación de una mesa de contingencia entre autoridades para abordar la situación.

Con el paso de las horas comenzó el despeje de las rutas, permitiendo la reanudación del ingreso y salida a las faenas mineras. 

