Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Tras dichos de Trump sobre el fin de la guerra con Irán, el petróleo cayó más de 6%

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El crudo había llegado a rozar los 120 dólares ante temores de una interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz.

 EFE (referencial)

El barril retrocedió hasta el entorno de los 92 dólares tras una jornada previa marcada por fuertes alzas y volatilidad.

El precio del barril de brent, tras dispararse en la víspera, cayó en la apertura de este martes más del 6 %, hasta situarse en el entorno de los 92 dólares, en un contexto de fuerte volatilidad por la escalada bélica en Medio Oriente.

En la víspera, el precio del petróleo, que llegó a dispararse casi un 29 %, hasta situarse cerca de los 120 dólares -máximos desde 2022-, cerró finalmente con un repunte del 6,76 % en el mercado de futuros de Londres.

Todo ello en una jornada volátil en la que el petróleo se disparó ante el creciente temor a una interrupción de suministro en el estrecho de Ormuz derivada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada a otros países de la región.

No obstante, el crudo redujo drásticamente la subida después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera la tarde de ayer que la guerra con Irán está "prácticamente terminada".

Además, Trump aseguró en una entrevista con CBS que está planeando "tomar el control" del estrecho de Ormuz. También, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que está en marcha una misión internacional de carácter "defensivo" para abrir progresivamente el paso estratégico.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por su sigla en inglés) cayó este martes el 6,05 %, hasta 89,04 dólares el barril antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

