Codelco: Diputados advierten que despidos "no bastan" y anuncian fiscalización

Integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados advirtieron que el despido de ocho altos ejecutivos de Codelco "no basta" para esclarecer el escándalo de las cifras de producción "infladas" durante 2024 y 2025, anunciando una ofensiva fiscalizadora que incluye la creación de una nueva comisión investigadora.

Aunque parlamentarios valoraron que la administración de la cuprífera adoptara medidas más severas que las aplicadas en mayo -cuando solo un personero fue desvinculado-, coincidieron en que el país requiere certezas técnicas y penales respecto a la magnitud de los perjuicios fiscales provocados por esta situación.

"Esto es el principio de empezar a destapar la olla de corrupción que hay en Codelco, y me alegra que esta nueva administración tome decisiones. Desde el Congreso Nacional vamos a seguir fiscalizando, porque tenemos antecedentes más que suficientes para hacer una segunda comisión investigadora", sostuvo el diputado Daniel Valenzuela (RN).

La cuprífera estatal endureció sus sanciones al desvincular a personal de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz por inconsistencias en sus balances de cobre. (FOTO: ATON)

Mientras que su par socialista José Antonio Rivas manifestó afirmó que, aunque valoran "las medidas del directorio, desvincular personas no basta: Chile merece saber qué ocurrió y si hubo perjuicios al patrimonio público".

Las bulladas 27 mil toneladas y la postura del Gobierno

El cuestionamiento parlamentario se da tras revelarse que cerca de 27 mil toneladas de cobre correspondientes al 2025 fueron contabilizadas como producción terminada cuando aún se encontraban en fase de procesamiento, anomalía a la que se añadieron inconsistencias en la división Salvador y presuntas duplicidades de datos con Ministro Hales durante el 2024 y 2025.

Frente a la presión política y las denuncias, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, salió al paso para respaldar la resolución de la estatal, asegurando que este tipo de acciones es "caiga quien caiga".

"Transparencia y la probidad son principios completamente intransables en nuestras empresas públicas. Por ello, respaldamos firmemente la determinación del directorio de Codelco de poner término a la relación laboral de ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y de la Casa Matriz", puntualizó el secretario de Estado.

El biministro Daniel Mas respaldó las medidas de la corporación bajo la premisa de actuar "caiga quien caiga". (FOTO: ATON)

"Este paso es parte de un proceso profundo de revisión y fortalecimiento institucional para corregir deficiencias y asegurar la total confiabilidad de la información corporativa de la principal empresa de todos los chilenos", añadió.

Finalmente, Mas dio cuentas que "las investigaciones de los organismos competentes siguen su curso para determinar todas las responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que la corporación emprenda para proteger sus intereses".

El caso se mantiene bajo desarrollo en tres frentes paralelos: los procesos internos de Codelco, los peritajes de auditoría que deberán tasar las pérdidas y la investigación penal que encabeza el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.