Dos trabajadores atrapados tras avalancha en mina El Teniente: Familiares cifran un fallecido

Dos trabajadores permanecen atrapados tras una avalancha ocurrida este domingo en las instalaciones de la mina El Teniente de Codelco, en la comuna de Machalí, Región de O'Higgins.

La emergencia se registró en cercanías del ADIT 42, específicamente en el sector El Rajo, donde tres empleados de la empresa AURA se desplazaban a bordo de una camioneta.

En ese momento, la mentada avalancha se originó y, si bien uno de los afectados logró escapar, los otros dos quedaron atrapados en el vehículo y fueron arrastrados, sostuvo de manera preliminar Sernageomin.

Sin embargo, Codelco informó que uno de los tres ocupantes pudo ser rescatado por los equipos de emergencia y posteriormente derivado a un recinto de salud para recibir atención médica.

Los otros dos trabajadores también fueron localizados, por lo que se iniciaron las maniobras necesarias para concretar su rescate.

Familiares cifran un trabajador fallecido: Guillermo Guajardo

Sin embargo, familiares sostienen que uno de los dos trabajadores atrapados se encuentra fallecido.

El afectado es identificado como Guillermo Guajardo y su esposa, Ana María Urra, relató a Cooperativa: "Supe por el hijo de mi marido de que hubo un accidente y que estaba involucrado en él, y ahora hace rato ya que está fallecido".

Una de las hijas del trabajador que perdió la vida complementó que su hermano mayor estaba ayudando en el rescate, hasta que las contactó "y dijo que lo habían encontrado y estaba muerto".

Sin embargo, "hace media hora me llamó la empresa (AURA) para avisarme recién que teníamos que tener fe, que había habido un accidente y que teníamos que esperar que nos avisaran durante el transcurso del día", agregó.

La familia acusó que, por el momento, Codelco no se ha contactado con ella.

En tanto, Carabineros informó que no ha corroborado aún la información suministrada por los familiares.

En la misma línea, Luis Núñez, presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre, señaló que, "lamentablemente, aún Codelco tampoco confirma esta información".

"Llegó la familia, llegaron los hijos, la esposa y Codelco no es capaz de dar una información concreta a la familia. Queremos saber ahora que se indague por qué estaban los trabajadores con casi metros cinco metros de nieve tratando de sacarla, porque son sectores críticos", exhortó.

Carabineros se encuentra en el lugar y la cuprífera despliega recursos

Carabineros informó que personal especializado se desplazó hasta el sector afectado y que fueron activados los protocolos correspondientes para responder a la emergencia.

Además, la Brigada de Homicidios de la PDI arribó al lugar, junto al fiscal José Villacura.

Por su parte, Codelco aseguró que continuará destinando los recursos necesarios para atender la situación y proteger a los trabajadores involucrados.

"Codelco reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia", señaló la compañía.