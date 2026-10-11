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Tópicos: País | Empresas del Estado | Codelco

Dos trabajadores permanecen atrapadados tras avalancha en mina El Teniente

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El incidente ocurrió en cercanías del ADIT 42, en el sector El Rajo, donde tres empleados se desplazaban a bordo de una camioneta.

Uno de ellos fue rescatado, mientras que los otros dos quedaron atrapados en el vehículo, por lo que se trabaja para liberarlos.

Dos trabajadores permanecen atrapadados tras avalancha en mina El Teniente
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Personal de emergencia de Codelco mantiene las labores de búsqueda y localización.

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Dos trabajadores permanecen atrapados tras una avalancha ocurrida este domingo en las instalaciones de la mina El Teniente de Codelco, en la comuna de Machalí, Región de O'Higgins.

La emergencia se registró en cercanías del ADIT 42, específicamente en el sector El Rajo, donde tres trabajadores de la empresa AURA se desplazaban a bordo de una camioneta.

En ese momento, la mentada avalancha se originó y, si bien uno de los afectados logró escapar, los otros dos quedaron atrapados en el vehículo y fueron arrastrados, sostuvo de manera preliminar Sernageomin.

Sin embargo, Codelco informó que uno de los tres ocupantes pudo ser rescatado por los equipos de emergencia y posteriormente derivado a un recinto de salud para recibir atención médica.

Los otros dos trabajadores también fueron localizados, por lo que se iniciaron las maniobras necesarias para concretar su rescate.

Carabineros se encuentra en el lugar y la cuprífera despliega recursos

Carabineros informó que personal especializado se desplazó hasta el sector afectado y que fueron activados los protocolos correspondientes para responder a la emergencia.

Por su parte, Codelco aseguró que continuará destinando los recursos necesarios para atender la situación y proteger a los trabajadores involucrados.

"Codelco reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia", señaló la compañía.

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