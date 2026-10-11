El Teniente: Codelco confirmó la muerte de dos trabajadores tras alud

Codelco informó esta jornada la muerte de dos trabajadores de una empresa subcontratista tras la avalancha de nieve registrada esta jornada en la mina El Teniente, ubicada en la comuna de Machalí, en la Región de O'Higgins.

Los hechos fueron reportados durante la tarde, cuando tres empleadores se desplazaban en una camioneta en cercanías del ADIT 42, específicamente en el sector El Rajo, hasta que ocurrió la emergencia.

Uno de los afectados logró escapar, pero los otros dos quedaron atrapados al interior del vehículo y fueron arrastrados. Posteriormente, fueron ubicados y familiares de una de las víctimas cifraron un fallecido.

Finalmente, y, en medio de críticas de los allegados por la falta de información de Codelco en torno al caso, la cuprífera emitió un comunicado esta noche en el que confirmó el deceso de los dos trabajadores implicados.

"Con profundo pesar, Codelco informa que en el marco de las labores de búsqueda y rescate desplegadas tras el alud de nieve registrado esta tarde en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente, fueron encontrados los dos trabajadores contratistas que permanecían desaparecidos", inicia el texto.

Sin embargo, "pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores", sostuvo.

"Ambos trabajadores pertenecen a la empresa subcontratista San Lorenzo, que a su vez presta servicios a la empresa contratista Aura, y realizaban labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo", precisó Codelco.

Conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, la comunicación oficial de este lamentable deceso se realiza una vez que la empresa contratista San Lorenzo informó previamente a la familia de los trabajadores. En este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida", expresa el comunicado.

La minera estatal afirmó que la PDI y Fiscalía "se encuentran en el sitio de los hechos para realizar las diligencias que correspondan y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias de este accidente".