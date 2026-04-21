Fiscalía investiga ocultamiento de información de Codelco tras derrumbe en El Teniente

La Fiscalía Regional de O'Higgins realiza nuevas diligencias en la mina El Teniente en el marco de la investigación por el accidente del 31 de julio de 2025, que dejó seis trabajadores fallecidos y abrió una causa penal por eventuales responsabilidades en la operación.

Las pericias se concentran en una nueva arista vinculada a la mina Panel Invariante, que surgió tras el allanamiento a oficinas de Codelco en octubre pasado. El objetivo es determinar el papel que este sector tuvo en el colapso registrado en El Teniente.

El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, explicó que esta línea investigativa también se relaciona con antecedentes entregados por la propia empresa.

"Una de las teorías que se maneja es que Panel Invariante habría contribuido a la interacción de cavidades", indicó, agregando que el caso "también surge a raíz de los antecedentes que nos ha dispuesto Codelco en cuanto al ocultamiento y a la falsificación de ciertos datos que se habrían entregado".

La indagatoria tomó mayor gravedad luego de que una auditoría interna detectara inconsistencias en la información remitida al Servicio Nacional de Geología y Minería (Senageomin).

Según detalló el fiscal, tras solicitar informes a la estatal, "Requerimos a Codelco ciertos informes y, a raíz de esos requerimientos, Codelco realiza una auditoría y pudo verificar que efectivamente habían dos informes distintos y había ocultamiento de información a Sernageomin", afirmó Cubillos.

Las diligencias, que se extenderán durante la jornada, también buscan establecer si el derrumbe de 2025 guarda relación con un incidente previo ocurrido en 2023 en el mismo sector, lo que podría evidenciar fallas estructurales o problemas no reportados oportunamente.